رئیس‌جمهور آمریکا و رئیس‌جمهور روسیه، در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) در شهر شن‌جن چین با یکدیگر دیدار و درباره پرونده اوکراین گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از چین، این دیدار پس از حدود یک ساعت پایان یافت و پرونده اوکراین محور اصلی مذاکرات دو رئیس‌جمهور بود.

ترامپ پس از دیدار با پوتین با ابراز رضایت از روابط شخصی خود با رئیس‌جمهور روسیه گفت: «ما سال‌هاست که رابطه‌ای عالی داشته‌ایم و فکر می‌کنم کار‌های فوق‌العاده بسیاری می‌تواند از دل این رابطه بیرون بیاید.»

معاون رئیس‌جمهور روسیه نیز در ارزیابی این دیدار اعلام کرد گفت‌و‌گو‌های پوتین و ترامپ به‌خوبی پیش رفته است.

این دیدار در شرایطی برگزار شد که دو رئیس‌جمهور پس از مذاکرات آلاسکا در اوت ۲۰۲۵، بیش از یک سال دیدار حضوری دوجانبه نداشتند.

گفت‌و‌گو‌های شن‌جن در حاشیه اجلاس اپک و در آستانه نشست سه‌جانبه رهبران چین، روسیه و آمریکا برگزار شد.