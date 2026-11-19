به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در بخشی از این پیام گفت: بی‌تردید افزایش اعتماد و همراهی مخاطبان، مسئولیت رسانه را در قبال مردم سنگین‌تر می‌کند. امیدوارم سیمای خوزستان همچنان در مسیر اطلاع‌رسانی دقیق، بازتاب مطالبات مردم و تقویت همدلی و سرمایه اجتماعی استان پیشگام باشد.

متن این پیام به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر دبیقی

مدیرکل محترم صدا و سیمای مرکز خوزستان

کسب رتبه نخست میزان مخاطب در میان شبکه‌های استانی رسانه ملی با ثبت ۷۰.۴ درصد مخاطب در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، دستاوردی ارزشمند و شایسته تبریک به جنابعالی و مجموعه پرتلاش صدا و سیمای خوزستان است.

این موفقیت حاصل تلاش مدیران، خبرنگاران، برنامه‌سازان و کارکنان این مجموعه در اطلاع‌رسانی، بازتاب مسائل و مطالبات مردم و معرفی ظرفیت‌های متنوع استان است.

ضمن تبریک این دستاورد، از همراهی و تعامل سازنده صدا و سیمای خوزستان با دولت وفاق ملی و نقش‌آفرینی این مجموعه در انعکاس تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران و خدمتگزاران دولت به افکار عمومی قدردانی می‌کنم.

بی‌تردید افزایش اعتماد و همراهی مخاطبان، مسئولیت رسانه را در قبال مردم سنگین‌تر می‌کند. امیدوارم سیمای خوزستان همچنان در مسیر اطلاع‌رسانی دقیق، بازتاب مطالبات مردم و تقویت همدلی و سرمایه اجتماعی استان پیشگام باشد.

سیدمحمدرضا موالی‌زاده

استاندار خوزستان