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استاندار خوزستان با صدور پیامی کسب رتبه نخست مخاطب توسط سیمای خوزستان در میان شبکههای استانی را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در بخشی از این پیام گفت: بیتردید افزایش اعتماد و همراهی مخاطبان، مسئولیت رسانه را در قبال مردم سنگینتر میکند. امیدوارم سیمای خوزستان همچنان در مسیر اطلاعرسانی دقیق، بازتاب مطالبات مردم و تقویت همدلی و سرمایه اجتماعی استان پیشگام باشد.
متن این پیام به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر دبیقی
مدیرکل محترم صدا و سیمای مرکز خوزستان
کسب رتبه نخست میزان مخاطب در میان شبکههای استانی رسانه ملی با ثبت ۷۰.۴ درصد مخاطب در ششماهه نخست سال ۱۴۰۵، دستاوردی ارزشمند و شایسته تبریک به جنابعالی و مجموعه پرتلاش صدا و سیمای خوزستان است.
این موفقیت حاصل تلاش مدیران، خبرنگاران، برنامهسازان و کارکنان این مجموعه در اطلاعرسانی، بازتاب مسائل و مطالبات مردم و معرفی ظرفیتهای متنوع استان است.
ضمن تبریک این دستاورد، از همراهی و تعامل سازنده صدا و سیمای خوزستان با دولت وفاق ملی و نقشآفرینی این مجموعه در انعکاس تلاشهای شبانهروزی مدیران و خدمتگزاران دولت به افکار عمومی قدردانی میکنم.
بیتردید افزایش اعتماد و همراهی مخاطبان، مسئولیت رسانه را در قبال مردم سنگینتر میکند. امیدوارم سیمای خوزستان همچنان در مسیر اطلاعرسانی دقیق، بازتاب مطالبات مردم و تقویت همدلی و سرمایه اجتماعی استان پیشگام باشد.
سیدمحمدرضا موالیزاده
استاندار خوزستان