آیین تشییع و تدفین پیکر مرجع عالیقدر شیعه آیت‌الله وحید خراسانی روز پنجشنبه با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزخراسان رضوی، مراسم تشییع مرحوم آیت‌الله وحید خراسانی از مدرسه علمیه آیت الله خویی مشهد به سمت چهارراه شهدا و سپس حرم مطهر رضوی و در پایان در صحن پیامبر اعظم (ص) حرم مطهر رضوی برگزار شد.

پیکر این مرجع عالیقدر پس از اقامه نماز ظهر و عصر به امامت آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد در رواق دارالسعاده حرم امام رضا (ع) در خاک آرام گرفت.

حجت‌الاسلام «علی عماد» مشاور رییس‌جمهور در امور روحانیت، «حسین سیمایی صراف» وزیر علوم تحقیقات و فناوری، حجت الاسلام «محمد قمی» رییس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، آیت الله سید «احمد علم‌الهدی» نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، حجت الاسلام «علی خیاط» مدیر حوزه‌های علمیه خراسان از جمله افراد حاضر در مراسم بودند.

ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه عصر امروز نیز مراسم گرامیداشت این مرجع عالیقدر از سوی رهبر معظم انقلاب در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.