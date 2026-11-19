مدیرعامل شرکت توانیر از ابلاغ سازکار حمایتی برای تشویق کارکنان صنعت برق به استفاده از دوچرخه و پیاده‌روی خبر داد و پیمایش ۱۱ هزار کیلومتری سفیر همدلی صنعت برق در ۳۱ استان کشور را اقدامی مؤثر در ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد اله‌داد در مراسم استقبال و تجلیل از مجتبی یادگاری، رکورددار جهانی رشته دومیدانی و سفیر همدلی صنعت برق، با قدردانی از پیمایش ۱۱ هزار کیلومتری وی در ۳۱ استان کشور گفت : این حرکت ارزشمند، علاوه بر ترویج فرهنگ مدیریت مصرف انرژی، پیام همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به اقشار مختلف جامعه منتقل کرد و انگیزه مضاعفی در مجموعه صنعت برق به وجود آورد.

وی با اشاره به نقش نیرو‌های عملیاتی صنعت برق در پایداری شبکه و استمرار خدمت‌رسانی افزود: قهرمانان واقعی این صنعت، نیرو‌های عملیاتی و برق‌بانانی هستند که در هشت ماه گذشته، حتی در شرایط وقوع انفجار‌ها و حوادث، با حضور در صحنه برای رفع خاموشی‌ها و تأمین برق مورد نیاز مردم تلاش کردند.

مدیریت مصرف انرژی؛ ضرورتی فراتر از وظیفه سازمانی

مدیرعامل توانیر با تأکید بر ضرورت تبدیل مدیریت مصرف انرژی به یک فرهنگ عمومی گفت : صیانت از منابع انرژی در شرایط کنونی صرفاً یک توصیه یا وظیفه سازمانی نیست، بلکه مسئولیتی ملی، میهنی و اعتقادی است و همه بخش‌های جامعه باید با درک شرایط پیش‌رو، به‌ویژه در آغاز فصل سرد سال، برای جلوگیری از بروز چالش در تأمین انرژی کشور مشارکت کنند.

اله‌داد با اشاره به پیام نمادین پیمایش سفیر همدلی صنعت برق افزود: همان‌گونه که هر قدم این ورزشکار پیام‌آور همدلی و مشارکت بوده است، می‌توان هر قدم را به فرصتی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی تبدیل کرد و این نگاه را در رفتار روزمره شهروندان و کارکنان صنعت برق گسترش داد.

ابلاغ مشوق‌های استفاده از دوچرخه در صنعت برق

وی در ادامه با اشاره به سهم تردد‌های روزانه و ایاب‌وذهاب در مصرف سوخت کشور، از ابلاغ سازوکار حمایتی برای تشویق کارکنان صنعت برق به استفاده از دوچرخه و پیاده‌روی خبر داد.

مدیرعامل توانیر گفت : بر اساس این سازوکار، کارکنان شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق در ۳۱ استان کشور که به جای استفاده از خودروی شخصی از دوچرخه برای تردد استفاده کنند، مشمول حمایت‌ها و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده خواهند شد.

وی همچنین بر ضرورت پیشگامی مدیران صنعت برق در اجرای این طرح تأکید کرد و آغاز این حرکت از سوی مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه را خواستارشد.

اله‌داد در پایان با بیان اینکه مدیریت مصرف انرژی به مشارکت همه بخش‌های جامعه نیاز دارد، گفت مسئولیت صیانت از منابع انرژی تنها بر عهده صنعت برق نیست و مصرف مسئولانه برق، گاز، بنزین و گازوئیل، نقشی اساسی در حفظ جریان زندگی، استمرار فعالیت‌های اقتصادی، رفاه عمومی و تداوم خدمات کشور دارد.

وی تأکید کرد: باید با تقویت فرهنگ مصرف مسئولانه، مدیریت انرژی را به یک فرهنگ فراگیر و پایدار در جامعه تبدیل کنیم.