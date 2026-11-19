دولت آمریکا در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن، شرکت‌های آمریکایی باید استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی توسعه‌یافته در چین را به‌صورت عمومی اعلام کنند؛ پیشنهادی که با هدف افزایش نظارت بر گسترش این فناوری‌ها در شرکت‌های آمریکایی مطرح شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، دولت آمریکا در حال بررسی پیشنهادی برای الزام شرکت‌های این کشور به افشای عمومی استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی چینی است.

بر اساس این گزارش، وزارت خزانه‌داری آمریکا و دفتر سیاست‌گذاری علم و فناوری کاخ سفید درباره این پیشنهاد گفت‌و‌گو کرده‌اند. انتشار اطلاعات مربوط به استفاده از این مدل‌ها در وب‌سایت شرکت‌ها، یکی از گزینه‌های مطرح‌شده برای اجرای این طرح است.

در همین زمینه، رویترز به استفاده شرکت Airbnb از مدل هوش مصنوعی «Qwen» متعلق به شرکت چینی علی‌بابا در سامانه پشتیبانی مشتریان اشاره کرده است. این شرکت اعلام کرده که بخش عمده فعالیت‌های خود را با مدل‌های آمریکایی انجام می‌دهد و استفاده از مدل‌های چینی محدود و متن‌باز است؛ همچنین این مدل‌ها از طریق ارائه‌دهندگان تأییدشده مستقر در آمریکا به کار گرفته می‌شوند.

به نوشته رویترز، مقام‌های آمریکایی در پی کاهش وابستگی شرکت‌های این کشور به مدل‌های هوش مصنوعی چینی هستند و افشای عمومی استفاده از این فناوری‌ها را یکی از ابزار‌های احتمالی برای تحقق این هدف می‌دانند. با این حال، هنوز مشخص نیست این پیشنهاد تا چه اندازه در دولت آمریکا مورد حمایت قرار دارد یا به مرحله مقررات‌گذاری رسمی خواهد رسید.

هم‌زمان، دو رئیس کمیته در مجلس نمایندگان آمریکا تحقیقاتی را درباره استفاده شرکت‌های آمریکایی از مدل‌های هوش مصنوعی چینی آغاز کرده‌اند. در همین چارچوب، برای شرکت‌های Airbnb، سازنده ابزار کدنویسی Cursor و شرکت DoorDash نامه‌هایی ارسال شده است.