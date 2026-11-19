پرونده رقابت‌های لیگ فوتبال نوجوانان یزد پس از ۱۰ هفته تلاش و رقابت میان تیم‌های حاضر، با قهرمانی مقتدرانه تیم «یزدان‌مهر یزد» بسته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این دوره از مسابقات که با حضور ۶ تیم رده سنی نوجوانان یزد و در قالب ۱۰ هفته برگزار شد، تیم یزدان‌مهر یزد موفق شدند با کسب ۲۵ امتیاز در صدر جدول قرار گیرند و جام قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورند.

بر اساس رده‌بندی نهایی این دوره، تیم «هوادار» عنوان نایب‌قهرمانی را از آن خود کرد.

این مسابقات با هدف استعدادیابی در فوتبال پایه شهر یزد و ارتقای سطح فنی بازیکنان رده سنی نوجوانان برگزار شد.