سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با حضور در روستای تپه سلام مشهد، از افتتاح سالن ورزشی رشته‌های رزمی این روستا با اعتباری بیش از ۱.۵ میلیارد تومان خبر داد.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، قاضی‌زاده در مراسم افتتاحیه با اشاره به پتانسیل بالای استعداد‌های منطقه رضویه و به ویژه تیم‌های رزمی تپه سلام که موفق به کسب رتبه نخست کشوری شده است، تأکید کرد که این عزیزان نیازمند تجهیزات حرفه‌ای هستند. وی در همین راستا وعده داد که طی یک ماه آینده، ۱۰۰ عدد تاتامی جهت تکمیل مجموعه و توسعه ورزش در این روستا از وزارت ورزش ارسال و نصب خواهد شد.

‌نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد که این سالن در حوزه زیرساخت‌های آموزش و پرورش ساخته شده است، اما تلاش‌ها برای توسعه امکانات ورزشی در سایر حوزه‌ها نیز از جمله ساخت چمن‌های مصنوعی و سالن‌های عمومی، با جدیت ادامه دارد.

‌وی در ادامه افزود: در کنار این طرح تا پایان سال جاری دو چمن مصنوعی دیگر در روستا‌های بازه حوض و تقی‌آباد به بهره‌برداری می‌رسد.

قاضی‌زاده همچنین از دریافت دستور ساخت ۵ چمن مصنوعی دیگر برای بخش رضویه خبر داد که بر اساس تراکم جمعیت و زیربنای زمین، در روستا‌های منتخب مستقر خواهند شد.