سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی گفت: بر آمادگی واحد‌های صنعتی و تولیدی و تجهیز زیرساخت‌های لازم برای استفاده از سوخت جایگزین در شرایط بحرانی، با هدف تداوم فعالیت و جلوگیری از توقف تولید تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و مدیریت بهینه مصرف انرژی استان، به ریاست مهدی رستمی‌نژاد سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار و وضعیت مصرف انرژی استان و اقدامات دستگاه‌ها برای مدیریت و کاهش مصرف مورد بررسی قرار گرفت.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی در این جلسه با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق دستورالعمل‌های مدیریت مصرف انرژی، خواستار رعایت الگوی مصرف در دستگاه‌های اجرایی، کنترل تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و جلوگیری از هدررفت برق و گاز شد.

مهدی رستمی‌نژاد همچنین بر آمادگی واحد‌های صنعتی و تولیدی و تجهیز زیرساخت‌های لازم برای استفاده از سوخت جایگزین در شرایط بحرانی، با هدف تداوم فعالیت و جلوگیری از توقف تولید تأکید کرد.

در پایان بر اصلاح الگوی مصرف در بخش‌های خانگی، اداری، کشاورزی و صنعتی، اطلاع‌رسانی عمومی درباره راهکار‌های صرفه‌جویی و پایش مستمر میزان مصرف انرژی تأکید و مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ضمن اجرای الزامات مربوط، گزارش اقدامات و میزان صرفه‌جویی خود را به دبیرخانه ستاد ارائه کنند.