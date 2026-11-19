به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زارعیان گفت: بیستمین دوره آزمون قرآن و عترت، پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در شهرستان بافق و به میزبانی دانشگاه پیام نور برگزار شد.

وی افزود: از مجموع شرکت‌کنندگان در این آزمون، ۶۸ نفر خانم و ۱۸ نفر آقا هستند که در رشته‌های حفظ قرآن کریم، شامل حفظ سه سوره شاخص و حفظ جزء‌های اول تا دهم، به رقابت پرداختند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بافق با اشاره به مزایای شرکت در این آزمون بیان کرد: یکی از فرصت‌های پیش‌بینی‌شده برای شرکت‌کنندگان، بهره‌مندی از تسهیلات مشاغل خانگی است و فعالان قرآنی می‌توانند با دریافت گواهی آزمون و ارائه آن به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، از این تسهیلات استفاده کنند.