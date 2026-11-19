رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان از مشارکت ۷۰ درصدی مؤدیان در استان در طرح نشان دار کردن مالیات خبر داد و گفت: بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای ۵۵ طرح ملی و استانی گیلان تامین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علیرضا نورانی گفت: بر اساس آخرین آمار ثبت شده، مجموع اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای ۵۵ طرح ملی و استانی در گیلان در قالب طرح مالیات نشان‌دار، هزار و ۸۱ میلیارد تومان است که با مشارکت مؤدیان مالیاتی و انتخاب طرح‌های موردنظر آن ها، به این طرح‌ها اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۷۰ درصد مودیان گیلانی در طرح نشان دار کردن مالیات مشارکت کرده‌اند، افزود: با توجه به فرصت باقی‌مانده تا پایان آبان، مؤدیان مالیاتی باید هرچه زودتر برای مشارکت در این طرح‌ها اقدام کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان گفت: از مشمولان ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم دعوت می‌شود در روز‌های باقی‌مانده تا پایان مهلت تعیین‌شده، در تحقق ۳۰ درصد باقی‌مانده سهم مشارکت در طرح‌های اولویت‌دار ملی و استانی با هدف توسعه سریع و پایدار استان اقدام کنند.