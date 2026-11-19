دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ از تخریب یک بنای تجاری غیرمجاز متعلق به یکی از اعضای شورای شهر و روستای رامجین در جریان اجرای قانون مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی خبر داد و اعلام کرد: این عضو شورا به همراه ۱۲ نفر دیگر به اتهام تمرد در برابر مأموران بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز، مصطفی جلیلی با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: پس از اطلاع جهاد کشاورزی چهارباغ از تغییر کاربری غیرمجاز یک قطعه زمین زراعی در روستای قاسم‌گرجی از توابع بخش رامجین البرز موضوع در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد در این زمین، بنایی تجاری با کاربری بنگاه معاملات املاک احداث شده که متعلق به یکی از اعضای شورای شهر و روستای رامجین است.

دادستان چهارباغ با اشاره به مسئولیت قانونی اعضای شورا در رعایت قوانین و صیانت از حقوق عمومی تصریح کرد: فرد یادشده با وجود جایگاه مسئولیتی خود، اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی کرده و هنگام اجرای حکم قانونی نیز با همراه کردن تعدادی از افراد، در روند انجام مأموریت مأموران ممانعت ایجاد کرده است.

جلیلی ادامه داد: در پی این اقدام و در چارچوب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، بنای غیرمجاز تخریب شد و عضو شورا به همراه ۱۲ نفر از همراهانش به اتهام تمرد در برابر مأموران بازداشت و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شد.

وی همچنین از صدور قرار نظارت قضایی با موضوع تعلیق عضویت این فرد در شورای شهر و روستا خبر داد و تأکید کرد: جایگاه‌های مسئولیتی و اجتماعی، مانع اجرای قانون نخواهد بود و با هرگونه تخلف در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی مطابق مقررات برخورد می‌شود.