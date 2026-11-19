وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت بازسازی صنایع فولادی آسیب‌دیده گفت: مجموعه‌های فولادی از جمله فولاد مبارکه و فولاد خوزستان اقدامات قابل‌توجهی در زمینه بازسازی انجام داده‌اند و بخش عمده ظرفیت‌های تولیدی آسیب‌دیده به چرخه تولید بازگشته است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما؛ سید محمد اتابک در حاشیه نمایشگاه ایران متافو گفت: ایمیدرو نقش پررنگی در بازسازی مجموعه‌های فولادی آسیب دیده از جنگ داشته است و امروز می‌توانیم به جرات بگوئیم که کسری در فولاد نداریم.

وی با اشاره به درخواست برخی معادن برای افزایش سهمیه سوخت به دلیل رشد تولید افزود: در مواردی که میزان تولید معادن افزایش یافته و سهمیه فعلی پاسخگوی نیاز آنها نیست، درخواست افزایش سهمیه باید به‌صورت جداگانه بررسی و پیگیری شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سازوکار نظارت بر مصرف سوخت در معادن گفت: میزان سوخت مورد نیاز هر معدن بر اساس میزان تولید و سوابق مصرف آن در سامانه سدف بررسی می‌شود و معادن اجازه ندارند سوختی را که برای محل مشخصی دریافت کرده‌اند، به معدن دیگری منتقل کنند.

وی درباره نحوه تأمین سوخت معادن افزود: اگر میزان سوخت درخواستی یک معدن متناسب با میزان تولید آن باشد، اداره کل صمت استان تأییدیه لازم را برای تهیه سوخت صادر می‌کند. سوخت مورد نیاز معادن از مبادی رسمی تأمین می‌شود، اما قیمت‌های آن متفاوت است.

وزیر صمت با اشاره به عملکرد سامانه سدف در ساماندهی مصرف سوخت معادن گفت: این سامانه میزان سوخت مصرفی معادن را ثبت می‌کند و با سوابق مصرف آنها در گذشته و همچنین میزان تولیدشان مقایسه می‌کند. اطلاعات مربوط به میزان تولید نیز از سوی اداره کل استان به سامانه اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: معاونت امور معادن و صنایع معدنی وضعیت سامانه سدف (سامانه رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) را بررسی می‌کند.

اتابک با بیان اینکه سهمیه سوخت اختصاص‌یافته به استان‌ها نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است، گفت: واحد‌های تولیدی در چارچوب سهمیه تعیین‌شده می‌توانند سوخت مورد نیاز خود را از مبادی رسمی تامین کنند و در صورت نیاز به سهمیه بیشتر، درخواست آن باید با تاییده اداره کل صمت استان‌ها و متناسب با میزان تولید بررسی شود.