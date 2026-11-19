رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا با تأکید بر پیچیده‌تر شدن حملات سایبری و وابستگی زیرساخت‌های کشور به فناوری‌های خارجی، خواستار تغییر رویکرد شرکت‌های خصوصی از فعالیت‌های سنتی به سمت تولید دانش، توسعه فناوری‌های بومی و ارائه خدمات تخصصی امنیت سایبری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتا، دکترعلی نوروززاده در جمع متخصصان و مدیران شرکت‌های خصوصی فعال در صنعت افتا و روسای پارک‌های علم و فناوری استان کرمان، با اشاره به نقش‌آفرینی شرکت‌های خصوصی در جریان جنگ‌های اخیر گفت: فعالان این حوزه با وجود محدودیت‌های زیاد، مسئولانه در کنار کشور ایستادند و با تلاش نیروهای متخصص، از وقوع بسیاری از اختلالات و حملات سایبری جلوگیری شد؛ اقداماتی که به دلیل ماهیت نامرئی فضای سایبر، اغلب از دید عموم پنهان می‌مانند.

وی همچنین با تقسیم تهدیدات سایبری به سه سطح تهدیدات ناشی از صاحبان فناوری، گروه‌های تهدید پیشرفته و پایدار و افراد خرابکار، خاطرنشان کرد: مقابله مؤثر با این تهدیدات تنها از مسیر اقدامات فنی امکان‌پذیر نیست و باید به سه لایه سیستم، کاربرد و نیروی انسانی توجه جدی شود.

به گفته وی، ابعاد انسانی و شناختی امنیت سایبری همچنان از حوزه‌هایی است که مغفول‌مانده است. وی در ادامه، تسهیل فرایند صدور مجوز شرکت‌های متقاضی مجوز افتا را از اقدامات انجام‌شده برشمرد و گفت: با تغییر مرجع صدور مجوز و واگذاری این مسئولیت به مرکز افتا، فرایندها کوتاه‌تر شده و در آینده نزدیک با راه اندازی سامانه مربوط، کل فرایند شفاف خواهد شد.

وی با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی تصریح کرد: حمایت از تولید داخل نباید به قیمت نادیده گرفتن استانداردهای امنیتی و کیفیت محصولات تمام شود، در عین حال، باید با ارائه فرصت اصلاح، بازخورد تخصصی و افزایش تعداد آزمایشگاه‌های ارزیابی، زمینه توسعه محصولات داخلی و کاهش هزینه‌های دریافت مجوز فراهم شود.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا در پایان، همکاری دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری را برای ارتقای امنیت سایبری کشور ضروری دانست و تأکید کرد که آینده این صنعت در گرو عبور از فعالیت‌های صرفاً تجاری و حرکت به سمت توانمندی‌های تخصصی، فناورانه و بومی است.