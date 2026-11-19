به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مجتبی نور محمدی مسئول امور قران و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ نفر در بیستمین دوره آزمون‌های سراسری قرآن و عترت در استان ثبت‌نام کرده‌اند که از این نظر استان سمنان رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

وی افزود: این آزمون در سه بخش کتبی، الکترونیکی و شفاهی برگزار می‌شود که بخش کتبی امروز و به‌صورت همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

به گفته وی، بخش الکترونیکی از یکم تا پنجم آذرماه به‌صورت برخط برگزار می‌شود و آزمون شفاهی نیز ویژه شرکت‌کنندگان زیر ۱۲ سال، به‌صورت حضوری خواهد بود.

وی گفت: حفظ قرآن کریم در اجزای مختلف، حفظ کل قرآن، مفاهیم سوره فتح، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه، اندیشه‌های رهبر شهید و مهدویت از جمله محور‌های این رقابت قرآنی است.

مسئول برگزاری آزمون‌های قرآن و عترت استان همچنین از ثبت‌نام بیش از هزار و ۷۰۰ نفررشته در جامعه قرآنی استان خبر داد و گفت: این مجموعه در میان هزار و ۳۵۰ مؤسسه قرآنی کشور، موفق به کسب رتبه نخست و عنوان مؤسسه برتر شده است.

نور محمدی افزود: شرکت‌کنندگانی که حداقل ۷۰ امتیاز کسب کنند، گواهینامه ملی دریافت خواهند کرد و به برگزیدگان ممتاز نیز جوایز نقدی و معنوی اهدا می‌شود.

نتایج این آزمون نیز حدود ۲۰ روز پس از پایان فرایند برگزاری، از طریق سامانه مربوط اعلام خواهد شد.