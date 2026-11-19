همایش ورزش صبحگاهی «صبح و نشاط» به مناسبت پاسداشت روز سمنان و هفته فرهنگی این شهر در میدان تاریخی ارگ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مهدی صمیمیان، فرماندار سمنان، در این همایش با تأکید بر اهمیت ورزش همگانی و نقش آن در ارتقای سلامت جامعه گفت: هدف از برگزاری این برنامه، ترویج فرهنگ سلامت، افزایش شادی و نشاط و کاهش فشار‌های روحی و روانی در جامعه است.

وی افزود: خانواده در شهر سمنان جایگاه ویژه‌ای دارد و حضور خانواده‌ها در چنین برنامه‌هایی، علاوه بر تقویت بنیان خانواده، زمینه‌ساز افزایش نشاط و مشارکت اجتماعی است.

این همایش با اجرای حرکات ورزشی صبحگاهی و حضور پرشور شهروندان، جلوه‌ای از همراهی خانواده‌ها در پاسداشت روز سمنان بود.