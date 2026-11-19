به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد علی نژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه نوری سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، محمدپور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، زارع مسئول ارزشیابی قضات، اسدی معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات، علیزاده جانشین حفاظت و اطلاعات، محمد زاده معاون مالی و پشتیبانی دادگستری استان با حضور در حوزه قضایی ماکو از دادگستری، محاکم صلح و دادسرای این شهرستان بازدید کردند.

علی نژاد و معاونین در جریان این بازدید که جنگی رئیس دادگستری و جعفری دادستان ماکو آنها را همراهی می‌کردند، با حضور در شعب دادگستری، دادسرا و محاکم صلح ضمن دیدار با همکاران، عملکرد حوزه قضایی و حرکت بر مدار برنامه عملیاتی سال و تحقق اهداف آن را بررسی و تاکیدات و ارشادات لازم را در راستای ارتقای کمی و کیفی عملکرد برای خدمت رسانی به مردم را ارائه کرد.

علی نژاد در زمان بازدید اجرای احکام مدنی تاکید کرد: باید اجرای احکام الکترونیک و بدون کاغذ با سرعت راه اندازی شود تا روند اجرا‌ها سرعت یابد و در مصرف کاغذ هم صرفه جویی شود.

از دیگر تاکیدات رئیس کل دادگستری استان در این بازدید اهتمام ویژه برای تحقق اهداف برنامه عملیاتی سال، نظم و انضباط کاری، دقت و جدیت در امر مهم احقاق حق، اتقان آراء، تلاش برای اصلاح ذات البین و تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق و تکریم مراجعین بود.

علینژاد در پایان تاکید کرد: بهبود کمی و کیفی عملکرد‌ها باید خروجی این بازدید‌ها باشد.