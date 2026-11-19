به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری‌شمسی با تأکید بر اینکه گردشگری زیربنای توسعه و پیشرفت استان است، گفت: با توجه به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های گسترده همدان، گردشگری به‌عنوان محور اصلی توسعه استان در برنامه‌ریزی‌های مدیریت استان قرار گرفته است.

او افزود: تدوین برند جامع گردشگری همدان با هدف معرفی اصالت‌ها، هویت تاریخی، فرهنگی و ظرفیت‌های استان در سطح ملی و بین‌المللی دنبال می‌شود تا همه دستگاه‌ها، شهرداری‌ها، روستا‌ها و فعالان بخش خصوصی بتوانند در قالب یک نماد مشترک، داشته‌های گردشگری استان را معرفی کنند.

استاندار همدان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان در حوزه‌های تاریخی، طبیعی، سلامت، ورزشی و تفریحی، بر ضرورت هماهنگی و مشارکت همه بخش‌ها برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها تأکید کرد.