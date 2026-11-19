سعید رحیمی، به عنوان عضو جدید هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، در مراسمی با حضور عباس‌زاده، مدیرعامل گروه توسعه صنعتی فولاد خوزستان و خاکبازان رئیس هیئت مدیره باشگاه، و گرشاسبی، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فولادخوزستان، سعید رحیمی به عنوان عضو جدید هیئت مدیره این باشگاه معرفی شد.

رحیمی پیش از این عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال خوزستان بوده است. ریاست کمیته ورزش‌های همگانی نیرو‌های مسلح استان خوزستان و نایب رئیسی هیئت موتورسواری و اتومبیل‌رانی استان از دیگر سوابق اجرایی او بوده است.