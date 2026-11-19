به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: هفته بسیج باشعار ((بسیج جانفدای ایران، امید مستضعفان))ازفردا همزمان باسراسر کشور در آذربایجان غربی برگزار خواهدشد.

سردار محمد حسین رجبی در نشست خبری بااعلام اینکه دراین هفته ۵هزار و ۴۷ برنامه در استان اجرا می‌شود افزود: ازاین تعداد برنامه ۴۱ برنامه بصورت شاخص،۳۳ برنامه بصورت متمرکزاستانی و۴هزارو ۹۷۳ برنامه در سطح پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج خواهد بود.

وی افزود: دراین هفته تعدادی طرح‌های سازندگی، محرومیت زدایی وعمرانی بسیج بااعتبار ۳هزارو ۳۹۰ میلیارد ریال در آذربایجان غربی به بهره‌برداری می‌رسد.

سرداررجبی از بسیج به عنوان ظرفیت بزرگ کشور یاد کرد و گفت: دررزمایش جانفدایان بسیج، مردم آذربایجان غربی نشان دادند که این جماعت بویژه اهل سنت وبانوان همیشه در صحنه‌های مختلف حضوری پرشور داشته‌اند.

وی افزود: شبکه اطلاعات بسیج دراستان تشکیل شده وتوانسته است تاکنون توطئه‌های دشمنان رابا شکست رو‌به‌رو کند.