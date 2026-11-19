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فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی از اجرای بیش از ۵ هزار برنامه در هفته بسیج باشعار ((بسیج جانفدای ایران، امید مستضعفان)) خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: هفته بسیج باشعار ((بسیج جانفدای ایران، امید مستضعفان))ازفردا همزمان باسراسر کشور در آذربایجان غربی برگزار خواهدشد.
سردار محمد حسین رجبی در نشست خبری بااعلام اینکه دراین هفته ۵هزار و ۴۷ برنامه در استان اجرا میشود افزود: ازاین تعداد برنامه ۴۱ برنامه بصورت شاخص،۳۳ برنامه بصورت متمرکزاستانی و۴هزارو ۹۷۳ برنامه در سطح پایگاهها و حوزههای مقاومت بسیج خواهد بود.
وی افزود: دراین هفته تعدادی طرحهای سازندگی، محرومیت زدایی وعمرانی بسیج بااعتبار ۳هزارو ۳۹۰ میلیارد ریال در آذربایجان غربی به بهرهبرداری میرسد.
سرداررجبی از بسیج به عنوان ظرفیت بزرگ کشور یاد کرد و گفت: دررزمایش جانفدایان بسیج، مردم آذربایجان غربی نشان دادند که این جماعت بویژه اهل سنت وبانوان همیشه در صحنههای مختلف حضوری پرشور داشتهاند.
وی افزود: شبکه اطلاعات بسیج دراستان تشکیل شده وتوانسته است تاکنون توطئههای دشمنان رابا شکست روبهرو کند.