معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: ۷۳۹ نفر در شهرستان‌های گرگان، گنبدکاوس، مینودشت، کلاله، آزادشهر، علی آبادکتول، آق قلا و کردکوی در بخش کتبی شرکت کردند که دبیرستان بعثت در گرگان و ادارات تابعه فرهنگ و ارشاد اسلامی میزبان این رویداد بودند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حسن دیلم درباره جزئیات برگزاری آزمون اعلام کرد: ۱۱ مرد و ۲۴۴ زن و در مجموع ۲۵۶ نفر در حوزه دبیرستان بعثت در آزمون کتبی شرکت داشتند و در مجموع ۲ هزار و ۶۳ گلستانی در این دوره از آزمون در بخش کتبی و شفاهی شرکت دارند.

دیلم افزود: از این تعداد ۷۳۹ نفر رشته‌های حفظ و ۱۳۲۴ نفر در رشته‌های تدبر و سبک زندگی و فصل تعالی و نهج البلاغه و اندیشه رهبر شهید در ابتدای آذر تا پنجم در سامانه حمد و الکترونیکی شرکت خواهند داشت.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان بیان کرد: بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت فراخوانش در چهار بخش در فصل تابستان منتشر شد.

بخش نخست مربوط به حفظ و مفاهیم قرآن کریم است که شامل ۱۲ رشته مختلف قرآن کریم و «حفظ و مفاهیم سُور پرفضیلت قرآن» که در مجموع ۱۳ رشته در این بخش برای علاقه‌مندان در نظر گرفته شده است.

رئیس گروه قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان مربوط به سرفصل‌های معارف قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) است که در مجموع ۷ رشته شامل دو رشته در رابطه با اندیشه قرآنی رهبر شهید (کتاب انسان ۲۵۰ ساله و کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن)، رشته زندگی با آیه‌ها (تبیین و حفظ ۱۱۰ آیه آشنا و زندگی ساز)، رشته تدبر در قرآن کریم (سوره‌های انشقاق تا ناس)، رشته حفظ و مفاهیم نهج البلاغه و رشته معارف صحیفه سجادیه و رشته معارف مهدوی است.

وی ادامه داد: بخش سوم این رویداد، مربوط به مهارت‌های تبلیغی و ترویجی است که با عنوان «فصل تعالی» شناخته می‌شود و داوطلبان در این بخش توانستند در ۵ رشته قرآن و هوش مصنوعی، کنشگری قرآنی در فضای مجازی، قصه گویی قرآنی برای کودکان و داستان نویسی قرآنی و تولید محتوای چند رسانه‌ای قرآنی شرکت کنند.

دیلم عنوان کرد: بخش چهارم هم با توجه به شرایط کنونی کشور و در راستای عمل به توصیه امام شهید امت (قدس الله نفسه الزکیه) به عنوان «کارویژه» آزمون بیستم یعنی «حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح» است.

حسن دیلم با اشاره به اینکه آزمون در بخش‌های حفظ و مفاهیم اجزاء مختلف قرآن کریم و سوره مبارکه فتح، به صورت کتبی برگزار و در بخش‌های معارف قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) و فصل تعالی، به صورت مجازی خواهد بود، افزود: زمان برگزاری رشته‌های کتبی امروز پنجشنبه ۲۸ آبان ماه و رشته‌های الکترونیکی از ۱ تا ۵ آذر ماه خواهد بود.

وی همچنین گفت: جوایز ویژه و ارزنده‌ای برای این دوره از آزمون، بویژه در رشته حفظ قرآن کریم پیش بینی شده است و علاقه مندان می‌توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر به نشانی qia.ir مراجعه کنند.