شهرکرد و بلداجی با منفی ۳ درجه سانتی‌گراد، سردترین نقاط چهارمحال و بختیاری در شبانه‌روز گذشته بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال وبختیاری،کارشناس هواشناسی استان گفت: سرخون با ۲۱ درجه سانتی گراد گرپ‌ترین نقطه استان است.

مبینی افزود:براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از امروز تا روز جمعه با عبور موجی از فراز منطقه، در سطح استان افزایش ابر، وزش بادبه نسبت شدید تا شدید لحظه‌ای و در برخی مناطق به ویژه ارتفاعات شمال استان، احتمال رگبار و رعد و برق انتظار می‌رود. تا روز جمعه روند تغییرات دما کاهشی است. برای اوایل هفته آینده آسمانی صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد مورد انتظار است.