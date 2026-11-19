به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، سرپرست پلیس فتای استان خراسان جنوبی گفت: پس از دریافت گزارش‌هایی از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا و مراجعه حضوری شهروندان، بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت و متهم با اقدامات فنی و اطلاعاتی کارشناسان پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ امانی گفت: متهم پس از دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی، پیام‌هایی با عنوان «عکس یادگاری» یا «عکس‌های قدیمی» ارسال می‌کرد و از گیرندگان می‌خواست برای دیدن تصاویر، روی لینک بزنند یا برنامه‌ای را نصب کنند؛ در پی این اقدام، از حساب بانکی شماری از شهروندان برداشت غیرمجاز انجام شد.

وی از شهروندان خواست برای دیدن عکس، هیچ برنامه ناشناسی نصب نکنند و حتی اگر پیام از حساب یکی از دوستان یا آشنایان ارسال شده است، پیش از باز کردن لینک یا نصب برنامه، با خود فرد تماس بگیرند و مطمئن شوند که او پیام را فرستاده است.

سرپرست پلیس فتا همچنین بر دریافت برنامه‌ها از منابع معتبر، ندادن دسترسی‌های غیرضروری مانند دسترسی به پیامک‌ها و مخاطبان و جدی گرفتن هشدار‌های امنیتی گوشی تأکید کرد.

سرهنگ امانیبه شهروندان توصیه کرد برای خرید‌های اینترنتی از حسابی جدا از حساب حقوق یا پس‌انداز خود استفاده کنند.

وی گفت: شهروندان می‌توانند برای گزارش موارد مشکوک یا دریافت راهنمایی، به‌صورت شبانه‌روزی با شماره ۰۹۶۳۸۰، مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا، تماس بگیرند.