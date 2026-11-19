بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پس از حدود هفت سال وقفه، امروز پنجشنبه ۲۸ آبان در ۳۸۴ حوزه امتحانی سراسر کشور برگزار شد.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صبح امروز پنجشنبه ۲۸ آبان، با هدف توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی، گسترش آموزش‌های عمومی و تخصصی قرآن کریم و افزایش مشارکت علاقه‌مندان در فعالیت‌های قرآنی، در سراسر کشور برگزار شد.

این آزمون که پس از وقفه‌ای حدود هفت‌ساله برگزار می‌شود، با ثبت‌نام ۸۸ هزار و ۸۵۵ نفر و مشارکت یک‌هزار و ۲۷۴ مؤسسه قرآنی، بار دیگر ظرفیت مؤسسات مردمی را در گسترش آموزش و ترویج معارف قرآن کریم به نمایش گذاشت؛ به‌طوری که حدود ۷۵ درصد شرکت‌کنندگان از طریق مؤسسات قرآنی در این رویداد حضور یافتند.

بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت در ۲۷ رشته و چهار سرفصل طراحی شده بود و شرکت‌کنندگان در ۳۸۴ حوزه امتحانی در سراسر کشور به رقابت پرداختند.

حضور حدود ۴۸ هزار حافظ قرآن کریم در این دوره از آزمون نیز از دیگر ویژگی‌های این رویداد ملی بود.

توجه به اندیشه‌های قرآنی رهبر شهید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین در حوزه آموزش و ترویج قرآن کریم، از محورهای مورد توجه در طراحی این دوره از آزمون بود.

برگزاری این رویداد پس از چند سال وقفه، با هدف احیای یکی از برنامه‌های ملی سنجش دانش قرآنی، تقویت پیوند میان نهادهای متولی، مؤسسات مردمی و علاقه‌مندان به قرآن و عترت و فراهم کردن زمینه مشارکت گسترده‌تر در فعالیت‌های قرآنی انجام شده است.