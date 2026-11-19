به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،از دشت‌های پهناور خراسان شمالی تا جنگل‌های سرسبز و مه‌آلود مازندران، رشته‌ای از حماسه و پهلوانی جاری است که دو نقطه دور از هم را در یک نقطه مشترک تلاقی می‌دهد. «لوچو» در شمال و «چوخه» در شرق؛ دو ورزش سنتی که اگرچه نام‌های متفاوت و جغرافیای گوناگونی دارند، اما هر دو حاملِ میراثی دو هزار ساله و نمادی از یک هویت واحد ایرانی هستند.

برخلاف تصورات رایج مبنی بر تفاوت‌های منطقه‌ای، بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد که لوچوی مازندران و چوخه‌ی خراسان شمالی، در واقع دو روایت از یک حقیقت هستند. این دو ورزش با قدمتی بیش از دو هزاره، مهارت و تجربه‌ای را از نسلی به نسل دیگر منتقل کرده‌اند. در حالی که «چوخه» به عنوان یکی از دیرینه‌ترین ورزش‌های سنتی خراسان شمالی شناخته می‌شود، «لوچو» نیز به عنوان نماد قدرت و فرهنگ مردمان مازندران، سال به سال در مناسبت‌ها و شادی‌ها جان تازه‌ای می‌گیرد.

هرچند محیط اجرای این دو رشته متفاوت است، اما ماهیت مبارزه، تکنیک‌های مهار و ساختار اجتماعی حاکم بر آنها، نشان از یک منشأ واحد دارد. هر دو ورزش بر پایه قدرت بدنی، تعادل و مهارت در مهار کردن استوارند. کارشناسان معتقدند لوچو و چوخه، فراتر از یک رقابت جسمانی، ابزاری برای حفظ هویت ملی و تداوم سنت‌های باستانی ایران بوده‌اند که از دوران پیش از اسلام تا عصر مدرن، نقش مهمی در تقویت پیوند‌های اجتماعی جوامع محلی ایفا کرده‌اند.

این شباهت‌های ساختاری و تاریخی، گواه آن است که در پهنه ایران، اصالت و مهارت‌های باستانی از طریق ورزش‌های سنتی زنده مانده‌اند. لوچو و چوخه، روایتگر داستان پهلوانانی هستند که با دستان قدرتمند خود، پیوند‌های مشترک یک ملت کهن را به تصویر می‌کشند. امروز، تداوم این آیین‌ها نه تنها برای حفظ یاد نیکان، بلکه برای انتقال مفاهیم شجاعت، جوانمردی و اتحاد به نسل‌های آینده ضروری است.

گزارش از ایوب رضوانی :