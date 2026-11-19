به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور، در نشست کمیته راهبردی و اجرایی طرح مولدسازی مجموعه ورزشی انقلاب نیشابور اظهار کرد: بیش از سه سال است که موضوع مولدسازی بخشی از اراضی مازاد این مجموعه ورزشی به مساحت تقریبی چهار هکتار را پیگیری می‌کنیم و خوشبختانه این موضوع به نتیجه رسیده است.

مهدی دونده، با اشاره به قدمت مجموعه ورزشی انقلاب نیشابور افزود: اراضی این مجموعه از دهه ۷۰ در اختیار اداره ورزش و جوانان استان و شهرستان قرار گرفت و در دهه ۸۰ چندطرح مهم ورزشی در آن تعریف شد که شامل استخر شنای سرپوشیده، سالن چندمنظوره پنج‌هزارنفری، زمین چمن با ظرفیت سه‌هزار نفر و سکوی صخره‌نوردی است.

فرماندار ویژه نیشابور با بیان اینکه کمبود اعتبارات مانع تکمیل این طرح ها در سال‌های گذشته شده است، تصریح کرد: این چهارطرح با وجود گذشت سال‌ها همچنان با مشکلات اجرایی و کمبود منابع مالی مواجه بوده‌اند و پیشرفت فیزیکی قابل‌توجهی نداشته‌اند.

دونده ادامه داد: با اجرای طرح مولدسازی و تأمین منابع مالی موردنیاز، علاوه بر تکمیل این چهارطرح نیمه‌تمام، ۱۰ طرح و فضای ورزشی جدید نیز در مجموعه ورزشی انقلاب احداث و مطابق با تقویم و جدول زمان‌بندی اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای مجموعه ورزشی انقلاب اظهار کرد: در کنار تکمیل طرح های نیمه‌تمام، ساخت فضا‌های جدیدی از جمله پیست دوچرخه‌سواری، سالن کشتی، سالن ورزش‌های رزمی، زمین‌های تنیس، خوابگاه ورزشکاران، سالن تیراندازی، سالن ورزش‌های همگانی و کار با وزنه و همچنین فضا‌های خدماتی، پارکینگ، محوطه‌سازی و فضای سبز در دستور کار قرار دارد.

فرماندار ویژه نیشابور تأکید کرد: در طراحی زیرساخت‌های جدید، نیاز‌های ورزشکاران شهرستان و همچنین ظرفیت میزبانی مسابقات کشوری و رویداد‌های بزرگ ورزشی مورد توجه قرار گرفته است تا مجموعه ورزشی انقلاب بتواند در آینده پاسخگوی نیاز رشته‌های مختلف ورزشی باشد.