جابه جایی مردم یاسوج با ۱۵ دستگاه اتوبوس تا ساعت ۲۱
۱۵ دستگاه اتوبوس در یاسوج تا ساعت ۲۱ مردم این شهر را با نرخ کرایه ۱۰ هزار تومان جابه جا میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری یاسوج از اضافه شدن ۷ اتوبوس به ناوگان حملونقل عمومی در سال جاری خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۵ اتوبوس در خطوط شهری فعالیت دارند و نرخ کرایه نیز ۱۰ هزار تومان است.
مرادی با اشاره به محل استقرار و پایانههای اتوبوسرانی افزود: میدان ساعت و پایانه واقع در انتهای مزدک و همچنین بلوار شهید مطهری و پایانه دانشگاه پیام نور از ایستگاهها و پایانههای اصلی جابهجایی مسافران هستند.
سرپرست سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری یاسوج ادامه داد: هفت دستگاه اتوبوس برای جابهجایی دانشجویان دانشگاههای زیرتل و آزاد و چهار دستگاه نیز برای انتقال دانشآموزان به مدارس، سالنهای ورزشی و سایر مراکز مورد استفاده قرار میگیرند.
وی اضافه کرد: ۳ دستگاه اتوبوس پشتیبان نیز برای کمک به جابهجایی مسافران در ساعات شلوغ، مناسبتهای مختلف و انتقال نمازگزاران در روزهای جمعه پیشبینی شده است.
مرادی درباره ساعات فعالیت ناوگان حملونقل عمومی بیان کرد: اتوبوسها عمدتاً در ۲ بازه زمانی ۱۱ تا ۱۴ و ۱۶ تا ۲۰ فعالیت دارند و در صورت نیاز ساعت فعالیت آنها تا ۲۱ ادامه پیدا میکند.
وی نرخ کرایه اتوبوسهای شهری را ۱۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: رانندگان موظف هستند در مسیر رفت و برگشت در ایستگاههای مشخصشده توقف کنند و مسافران را سوار و پیاده کنند و سوار کردن مسافر خارج از ایستگاههای تعیینشده مجاز نیست.
سرپرست سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری یاسوج با تأکید بر نظارت بر عملکرد رانندگان تصریح کرد: هیچ اتوبوسی بدون هماهنگی و خارج از ساعات تعیینشده فعالیت نمیکند و موارد مربوط به تردد ناوگان تحت نظارت قرار دارد.
مرادی از شهروندان خواست تخلفات احتمالی رانندگان و خودروهای حملونقل عمومی را از طریق سامانه ۱۳۷ گزارش کنند تا ضمن بررسی موضوع، با متخلفان برخورد قانونی و جریمه انجام شود.