به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، سرپرست سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری یاسوج از اضافه شدن ۷ اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سال جاری خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۵ اتوبوس در خطوط شهری فعالیت دارند و نرخ کرایه نیز ۱۰ هزار تومان است.

مرادی با اشاره به محل استقرار و پایانه‌های اتوبوسرانی افزود: میدان ساعت و پایانه واقع در انتهای مزدک و همچنین بلوار شهید مطهری و پایانه دانشگاه پیام نور از ایستگاه‌ها و پایانه‌های اصلی جابه‌جایی مسافران هستند.

سرپرست سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری یاسوج ادامه داد: هفت دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی دانشجویان دانشگاه‌های زیرتل و آزاد و چهار دستگاه نیز برای انتقال دانش‌آموزان به مدارس، سالن‌های ورزشی و سایر مراکز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی اضافه کرد: ۳ دستگاه اتوبوس پشتیبان نیز برای کمک به جابه‌جایی مسافران در ساعات شلوغ، مناسبت‌های مختلف و انتقال نمازگزاران در روزهای جمعه پیش‌بینی شده‌ است.

مرادی درباره ساعات فعالیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی بیان کرد: اتوبوس‌ها عمدتاً در ۲ بازه زمانی ۱۱ تا ۱۴ و ۱۶ تا ۲۰ فعالیت دارند و در صورت نیاز ساعت فعالیت آن‌ها تا ۲۱ ادامه پیدا می‌کند.

وی نرخ کرایه اتوبوس‌های شهری را ۱۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: رانندگان موظف هستند در مسیر رفت و برگشت در ایستگاه‌های مشخص‌شده توقف کنند و مسافران را سوار و پیاده کنند و سوار کردن مسافر خارج از ایستگاه‌های تعیین‌شده مجاز نیست.

سرپرست سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری یاسوج با تأکید بر نظارت بر عملکرد رانندگان تصریح کرد: هیچ اتوبوسی بدون هماهنگی و خارج از ساعات تعیین‌شده فعالیت نمی‌کند و موارد مربوط به تردد ناوگان تحت نظارت قرار دارد.