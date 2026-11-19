فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بجنورد از پیش‌بینی اجرای ۳ هزار و ۳۷۴ فعالیت در قالب ۶۵ عنوان برنامه هم‌زمان با هفته بسیج خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با مشارکت ۳۰۳ پایگاه مقاومت بسیج خواهران و برادران و بیش از ۴۰۰ رده قشری در سطح شهرستان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سرهنگ یاسر قدیمی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بجنورد، در نشست خبری با اصحاب رسانه مرکز خراسان شمالی، با تشریح برنامه‌های هفته بسیج افزود: ستاد‌های گرامیداشت این هفته در مجموعه سپاه شهرستان، حوزه‌های مقاومت بسیج، پایگاه‌ها و مراکز بخش‌ها تشکیل شده و مقدمات اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، علمی، جهادی و خدمت‌رسانی فراهم شده است.

وی با اشاره به گستردگی شبکه بسیج در شهرستان بجنورد افزود: در حال حاضر ۳۰۳ پایگاه مقاومت بسیج خواهران و برادران و بیش از ۴۰۰ رده قشری در قالب حوزه‌ها و کانون‌های مختلف در شهرستان فعالیت دارند که بر همین اساس، ۳ هزار و ۳۷۴ فعالیت در قالب ۶۵ عنوان برنامه برای هفته بسیج پیش‌بینی شده است.

قدیمی ادامه داد: از مجموع برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، ۱۵۸ برنامه شاخص و محوری در سطح حوزه‌های مقاومت و ۳۷ برنامه شاخص نیز در سطح ناحیه برگزار خواهد شد که اجتماع بزرگ بسیجیان و نمایش ظرفیت‌های مردمی بسیج از مهم‌ترین محور‌های آن است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بجنورد با تأکید بر استمرار فعالیت‌های بسیج در طول سال تصریح کرد: برنامه‌های بسیج محدود به روز‌های هفته بسیج نیست؛ به‌گونه‌ای که بخشی از فعالیت‌ها پیش از آغاز این هفته اجرا شده، بخشی در طول آن برگزار می‌شود و تعدادی نیز تا پایان سال به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

وی ضمن قدردانی از اصحاب رسانه به‌دلیل پوشش برنامه‌های مختلف بسیج، به‌ویژه برنامه‌های «جان‌فدای ۱ و ۲» و آیین‌های مرتبط با شهدای والامقام، بر نقش رسانه‌ها در انعکاس خدمات و فعالیت‌های بسیج تأکید کرد.

سرهنگ قدیمی در تشریح برنامه‌های روز‌های هفته بسیج گفت: نخستین برنامه رسمی، دیدار جمعی از بسیجیان با نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی است که پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، رأس ساعت ۸ صبح در بیت امام جمعه برگزار می‌شود.

وی افزود: اجتماع فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج و مسئولان اقشار بسیج نیز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه، رأس ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بجنورد با اشاره به برنامه‌های روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه اظهار کرد: برنامه «بسیج، خودباوری و امیدآفرینی» در قالب میقات صالحین و با محوریت گرامیداشت یاد و نام شهید والامقام عبدالرحیم موسوی، شهید شاخص سال ۱۴۰۵، برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این برنامه، حلقه‌های تربیتی صالحین به‌صورت منسجم و با پیاده‌روی در مسیر نماز جمعه، رأس ساعت ۱۰ صبح در مصلای مرکز استان حضور می‌یابند تا جلوه‌ای از انسجام، نشاط تربیتی و اقتدار حلقه‌های صالحین به نمایش گذاشته شود.

سرهنگ قدیمی برگزاری آزمون سراسری «برپا» در مدارس با هدف تحقق عدالت آموزشی و فراهم‌کردن فرصت رقابت برابر برای دانش‌آموزان را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و افزود: افتتاح نمایشگاه مد و لباس، نمایشگاه‌های اقتصاد مقاومتی در مجموعه طلای سفید و نمایشگاه استانی، همچنین برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و فرهنگ در کوچه جاجرمی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی برگزاری مسابقات فوتسال جام هفته بسیج با حضور بیش از ۵۰ تیم ورزشی را از دیگر برنامه‌های این روز برشمرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بجنورد با اشاره به برنامه‌های روز شنبه خاطرنشان کرد: پویش «میدان همدلی و خیابان خدمت» با مشارکت اصناف و در قالب طرح «کاسبان امین» در میدان شهید بجنورد برگزار می‌شود و هم‌زمان با تجمعات مردمی، نمایشگاه‌های اقتصاد مقاومتی و غرفه‌های خدمات‌رسانی نیز برپا خواهد شد.

وی افزود: ارائه خدمات پزشکی، برپایی ایستگاه سلامت، مشاوره حقوقی و روان‌شناسی، استقرار میز خدمت و جمع‌آوری اقلام معیشتی در قالب رزمایش مواسات، از جمله برنامه‌هایی است که با هدف پاسخ‌گویی به نیاز‌های مردم و تقویت روحیه همدلی و مشارکت اجتماعی اجرا می‌شود.

سرهنگ قدیمی همچنین از اجرای طرح کاشت یک میلیون نهال در سطح استان خبر داد و گفت: شهرستان بجنورد نیز سهم مهمی در این طرح دارد و برنامه‌ریزی لازم برای اجرای آن در دهستان‌ها و مراکز شهرستان انجام شده است.

وی اعزام کاروان جهادی اصناف به محلات حاشیه‌ای شهر بجنورد و اعزام بیش از ۱۰۰ گروه جهادی به مناطق کمترتوسعه‌یافته را از دیگر برنامه‌های محوری هفته بسیج عنوان کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بجنورد با اشاره به برنامه‌های روز یکشنبه اظهار کرد: برنامه «بانوی مقاوم، خانواده مقاوم و ایران قوی» با محوریت برگزاری پویش، مسابقه و رویداد تولید و تحول محتوای دیجیتال برگزار می‌شود.

وی افزود: این رویداد به مدت حدود ۴۸ ساعت و با محوریت هوش مصنوعی، پویانمایی، انیمیشن، بازی و نرم‌افزار‌های تلفن همراه برگزار خواهد شد و زمینه شناسایی و حمایت از استعداد‌های جوان در حوزه تولید محتوای دیجیتال را فراهم می‌کند.

سرهنگ قدیمی در تشریح برنامه‌های روز‌های بعد نیز گفت: افتتاح پروژه‌های عمرانی و طرح‌های اقتصاد مقاومتی اجراشده توسط گروه‌های جهادی، برگزاری مسابقات بومی و محلی و برپایی میز خدمت از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این هفته است.

وی افزود: آیین رونمایی از فاز جدید طرح «معلم‌محور» و طرح «حکمرانی محله اسلامی» نیز روز دوشنبه در مسجد بقیه‌الله و با حضور مسئولان استانی برگزار می‌شود؛ این برنامه هم‌زمان در سطح کشور نیز اجرا خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بجنورد با اشاره به برنامه‌های روز سه‌شنبه، هم‌زمان با روز بسیج علم و فناوری و اقتدار ملی، از برگزاری رزمایش بزرگ «جان‌فدایان ایران اسلامی» خبر داد و گفت: این رزمایش در دو بخش خواهران و برادران برگزار می‌شود و از اصحاب رسانه نیز برای حضور و انعکاس این برنامه دعوت خواهد شد.

وی با اشاره به بخش ویژه این رزمایش اظهار کرد: در بخش خواهران، برنامه‌ای با مشارکت بانوان بسیجی و با استفاده از سلاح‌های سبک و نیمه‌سنگین پیش‌بینی شده است که در چارچوب برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برگزار خواهد شد.

سرهنگ قدیمی همچنین از برگزاری رزمایش اقتدار بسیجیان در روز چهارشنبه خبر داد و افزود: این رزمایش با حضور گردان‌های بیت‌المقدس، کوثر، امنیتی امام علی (ع)، امام حسین (ع) و جان‌فدایان ایران اسلامی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: برگزاری اجتماعات شبانه در مرکز میدان شهید بجنورد نیز هم‌زمان با این برنامه در دستور کار قرار دارد تا جلوه‌ای از انسجام و ظرفیت بسیجیان به نمایش گذاشته شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بجنورد، برگزاری مانور‌های حفاظتی ادارات و رزمایش بزرگ سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا را نیز از دیگر برنامه‌های هفته بسیج عنوان کرد.

سرهنگ قدیمی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برنامه‌های روز پنجشنبه گفت: یادواره شهدای روستای گلی با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره ۱۱ شهید والامقام این روستا برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری پیاده‌روی خانوادگی در روز جمعه، یک روز پس از پایان هفته بسیج، با حضور اقشار مختلف مردم خبر داد و افزود: همایش بزرگ بسیجیان و پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس نیز از دیگر برنامه‌هایی است که در ایام هفته بسیج برگزار خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بجنورد در پایان با تأکید بر نقش محوری بسیج در عرصه‌های خدمت‌رسانی، فرهنگی، اجتماعی و جهادی ابراز امیدواری کرد: با مشارکت گسترده بسیجیان و همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های هفته بسیج به شکلی باشکوه و اثرگذار در شهرستان بجنورد برگزار شود.