رئیس‌جمهور چین در نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC)، بر توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، تسهیل انتقال امن داده‌ها و تقویت همکاری کشور‌های منطقه در حوزه هوش مصنوعی تأکید کرد و از سه اقدام جدید برای گسترش همکاری‌های فناوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از منابع رسمی دولت چین، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور این کشور، در سی‌وسومین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در شهر شنژن، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال را از محور‌های مهم توسعه نوآوری و رشد اقتصادی در منطقه دانست.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری‌های فناورانه میان کشور‌های منطقه، خواستار تقویت زیرساخت‌های دیجیتال، بهبود سازوکار‌های حکمرانی داده و تسهیل انتقال امن و کارآمد اطلاعات میان کشور‌های عضو شد.

رئیس‌جمهور چین همچنین بر ایجاد زیست‌بومی باز برای نوآوری و توسعه کاربرد‌های هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی تأکید کرد.

شی جین‌پینگ در ادامه، از سه اقدام برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای خبر داد. این اقدامات شامل اختصاص ۲۰ میلیون دلار برای حمایت از همکاری‌های عملی سازمان APEC، تأسیس مرکز مطالعات جامعه آسیا و اقیانوسیه در شهر شنژن و ایجاد سازوکار‌های مشترک همکاری در حوزه فناوری دیجیتال، انتقال فرامرزی داده‌ها، انرژی پاک و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که هوش مصنوعی، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و تنظیم‌گری جریان داده‌های فرامرزی به موضوعات مهم همکاری اقتصادی و فناورانه میان کشور‌های آسیا و اقیانوسیه تبدیل شده‌اند.