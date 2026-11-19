به مناسبت هفته کتاب، شب گذشته مراسمی با حضور مسئولان استان برگزار و در آن از ۳۶ نفر از مسئولان حامی کتاب، کتابداران، ناشران، انتشارات و کتابخوانان تجلیل شد.

تجلیل از ۳۶ نفر از حامیان کتاب، کتابداران، ناشران و کتابخوانان خراسان جنوبی

تجلیل از ۳۶ نفر از حامیان کتاب، کتابداران، ناشران و کتابخوانان خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، به مناسبت هفته کتاب، شب گذشته مراسمی با حضور مسئولان استان برگزار و در آن از ۳۶ نفر از مسئولان حامی کتاب، کتابداران، ناشران، انتشارات و کتابخوانان تجلیل شد.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های استان در این مراسم، با اشاره به جایگاه کتاب و نقش آن در زندگی افراد جامعه و فرهنگ‌سازی گفت: امروز کتابداران به عنوان مشاور در کتابخانه‌ها فعالیت می‌کنند و کار‌های پژوهشی کتابخوانان را پیگیری و راهنمایی می‌کنند.

نیازی افزود: با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی، کتاب‌های منتشرشده به صورت کاغذی همچنان پرطرفدار هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در خانواده‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها را از مهم‌ترین برنامه‌ها برای افراد جامعه عنوان کرد.

ناصری، فرماندار بیرجند نیز در این مراسم گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها، طرح بازسازی، مرمت و زیباسازی کتابخانه‌های شهر بیرجند بود که انجام شد.

در این مراسم، همچنین از مجموعه کتاب‌های منتشرشده از سال گذشته تاکنون رونمایی شد.