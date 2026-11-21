به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی استان گفت: امسال ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ قطعه آبزیان زینتی، ۴ هزار و ۴۱۷ تن انواع افزودنی‌ها و خوراک دام، طیور و آبزیان و ۲۹۳ هزار و ۲۰۰ قطعه پولت تخم گذار زنده از مراکز فعال دامی و طیور استان به خارج از کشور صادر شده است.

فرهاد طاهری ادامه داد: کشور‌های عراق، ازبکستان، تاجیکستان، ترکیه، افغانستان و ترکمنستان در این مدت از جمله مقصد‌های صادراتی محصولات دام و طیور استان بوده‌اند.

وی گفت: صادرات فرآورده‌های خام دامی به دلیل رعایت قوانین بهداشتی، تنها به محصول نهایی محدود نمی‌شود و وضعیت دامداری مبدأ، بیماری‌هایی مانند تب برفکی، سل و بروسلوز، خوراک دام و مستند‌های آزمایشگاهی نیز در فرایند صدور محصولات مورد بررسی و تأیید قرار می‌گیرد.

استان اصفهان دارای ۲ هزار و ۱۰۰ واحد دامداری صنعتی و نیمه صنعتی و ۲۱ هزار دامداری روستایی است که سالانه بیش از ۷۴ هزار تن گوشت قرمز و ۲ میلیون تن شیرخام تولید و به بازار عرضه می‌کنند.

این استان بیش از ٢ هزار واحد پرورش طیور دارد که سالانه بیش از ٢٠٠ هزار تن گوشت طیور و ۲۰۹ هزار تن تخم مرغ تولید می‌کنند.

در استان اصفهان همچنین ۲۹ واحد کشتارگاه دام و ١۶ واحد کشتارگاه طیور فعال است که در حملات اخیر هیچ یک از آنها از چرخه کار خارج نشده است.