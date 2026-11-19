تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان در نخستین دیدار خود در جام ملت‌های آسیا مقابل افغانستان به پیروزی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان در نخستین دیدار خود در جام ملت‌های ۲۰۲۶ تایلند از ساعت ۱۰:۴۵ امروز (پنجشنبه) در گروه B این رقابت‌ها به مصاف افغانستان رفت که در این دیدار ساحلی‌بازان ایران با نتیجه ۹ بر ۲ به پیروزی رسیدند تا گام نخست را با شکست افغانستان برداشته باشند.

محمدعلی مختاری، سبحان فاله (۲ گل)، رضا دیری (۳ گل)، موحد محمدپور، علی میرشکاری و سیدمهدی میرجلیلی، ۹ گل ایران را در این دیدار به ثمر رساندند. ضمن اینکه محمداکبر بهادری ۲ گل افغانستان را به نام خود ثبت کرد.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در گروه B با تیم‌های افغانستان، ویتنام و لبنان همگروه است و روز شنبه ۳۰ آبان‌ماه از ساعت ۱۳:۳۰ به مصاف ویتنام می‌رود و روز دوشنبه ۲ آذرماه از ساعت ۱۰:۳۰ با لبنان دیدار می‌کند.

شاگردان علی نادری که مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها به حساب می‌آیند، تاکنون سابقه ۴ قهرمانی در این مسابقات دارند و در این مسابقات به دنبال کسب پنجمین قهرمانی خود هستند.