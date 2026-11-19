مراسم تشییع و خاکسپاری جانباز سرافراز، فرزند شهید مجید قادرخانزاده و بردار ۶ شهید، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و مسئولان کشوری و استانی در بانه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این جانباز گرانقدر که سال‌ها با درد و رنج ناشی از جانبازی زندگی کرد، سرانجام به همرزمان شهید و شش برادر شهیدش پیوست؛ برادرانی به نام‌های بختیار، کامیار، اردشیر، کورش، بهنام و دلاور که هر یک در مسیر دفاع از میهن و ارزش‌های انقلاب اسلامی جان خود را تقدیم کردند.

مراسم تشیع پیکر ایشان با حضور اقشار مختلف مردم و مسولان کشوری و استانی برگزار و در قطعه شهیدان آرامستان سلیمان بگ شهر بانه در جوار برادران شهیدش به خاک سپرده شد.