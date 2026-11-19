به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، فاطمه جراره در نشست بانوان پیشران اقتصاد هرمزگان افزود: بخشی از مشکلات به صورت ملی و بخشی دیگر نیز در بخش‌های کشاورزی، صنایع دستی، گمرک، دانش بنیان و گردشگری در این کمیته بررسی می‌شود.

وی گفت: همچنین مقرر شد ردیف اختصاصی بودجه برای مناطق جنگی کشور در نظر گرفته تا به مشاغل آسیب دیده از جنگ تسهیلاتی پرداخت شود.

نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی افزود: برگزاری نشست مشترک بانوان فعال اقتصادی با وزرا نیز در دستور کار قرار دارد.

فاطمه جراره گفت: در این نشست علاوه بر بررسی مشکلات اقتصادی، جبران خسارت‌های جنگ و فرصت‌های گرفته شده در دوران جنگ پیگیری می‌شود.

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مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان هم در این نشست ازبرگزاری جلسات مختلف با مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و نمایندگان فعالان اقتصادی استان خبر داد.

درویشی افزود: در این نشست‌ها مسیر ارتقای شغلی فعالان اقتصادی در دستور کار است.