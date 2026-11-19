شبکه‌های دو و ورزش سیما، امروز پنج‌شنبه ۲۸ آبان با پخش زنده مسابقه فوتبال لیگ برتر و فیلم تلویزیونی «مادر پسرها» روی آنتن می‌روند.

دیدار ملوان و گل‌گهر در شبکه ورزش و نمایش فیلم «مادر پسرها» از شبکه دو

دیدار ملوان و گل‌گهر در شبکه ورزش و نمایش فیلم «مادر پسرها» از شبکه دو

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در چارچوب هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور، تیم‌های ملوان انزلی و گل‌گهر سیرجان امروز از ساعت ۱۷:۳۰ به مصاف یکدیگر می‌روند.

شبکه ورزش این دیدار را که به میزبانی ملوان برگزار می‌شود، با گزارش اختصاصی به صورت زنده پوشش می‌دهد.

در جدول رده‌بندی، تیم ملوان با ۱۰ امتیاز در رتبه پانزدهم و تیم گل‌گهر با ۱۴ امتیاز در جایگاه نهم قرار دارند.

همچنین فیلم تلویزیونی «مادر پسرها» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سید مجید طاهری و نویسندگی مهدی کشمیری، امروز ساعت ۱۸ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

این اثر که در قالب ویژه‌برنامه‌های رویداد ملی «ایران جان، خراسان شمالی ایران» ارائه می‌گردد، روایتی واقعی از زندگی «ام‌البنین منصورخانی»، بانوی فداکار سیستان و بلوچستانی و تصمیمات سرنوشت‌ساز زندگی اوست که بر اساس کتاب «آرزوی دیدار» تولید شده است.