به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید حبیبا، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان، که به مسکو سفر کرده است با کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار که با حضور طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روستایی، رایزن علمی و مطالعاتی کشورمان در روسیه برگزار شد، ابعاد مختلف مسائل، چالش‌ها و دغدغه‌های جاری دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های روسیه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

رئیس سازمان امور دانشجویان در این نشست با اشاره به جمعیت قابل‌توجه دانشجویان ایرانی در روسیه، رسیدگی به امور رفاهی، آموزشی، اقامتی و کنسولی آنان را از اولویت‌های اصلی برشمرد و تأکید کرد: بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها برای تسهیل شرایط تحصیل دانشجویان ایرانی و رفع موانع موجود، با جدیت و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف دنبال می‌شود.

در ادامه، سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه نیز ضمن استقبال از حضور هیئت عالی‌رتبه علمی کشورمان، گفت: بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های دیپلماتیک و تعامل سازنده با نهاد‌های علمی و اجرایی روسیه برای تسهیل شرایط تحصیل دانشجویان ایرانی و رفع موانع موجود با جدیت دنبال می‌شود.

همچنین حاضران در این جلسه، پیرامون هماهنگی و برنامه‌ریزی برای رایزنی‌ها و مذاکرات آتی هیئت ایرانی با مقامات، دانشگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط روسیه در حوزه‌های آموزش عالی، فناوری‌های نوین و بهداشت و درمان تبادل نظر کردند تا زمینه‌های گسترش تعاملات علمی میان تهران و مسکو بیش از پیش فراهم شود.