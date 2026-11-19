فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا و مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در این قرارگاه، در پی کسب رتبه برتر جذب مخاطب در بین شبکه‌های استانی توسط صداوسیمای مرکز خوزستان، با صدور پیامی این موفقیت را تبریک گفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در پی کسب رتبه برتر جذب مخاطب در بین شبکه‌های استانی توسط صداوسیمای خوزستان، سردار خادم سیدالشهدا فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا و حجت‌الاسلام سید اسماعیل طباطبایی مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه، طی پیامی مشترک این موفقیت را تبریک گفتند.

متن کامل پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«رسانه، سنگر آگاهی‌بخشی و روایت حقیقت است.»

قائد شهید رضوان الله تعالی علیه

جناب آقای دکتر داریوش دبیقی دامت عزه

مدیرکل محترم صداوسیمای مرکز خوزستان

کسب رتبه نخست سیمای مرکز خوزستان در میزان مخاطبان شبکه‌های استانی، نشان از اعتماد مردم شریف استان و حاصل تلاش، تعهد و برنامه‌ریزی مجموعه پرتلاش این رسانه است.

این موفقیت ارزشمند را به جنابعالی و تمامی معاونین، مدیران، خبرنگاران، برنامه‌سازان و کارکنان خدوم این مجموعه پرتلاش تبریک عرض می‌نماییم.

بی‌تردید، یکی از ارزشمندترین جلوه‌های عملکرد سیمای خوزستان، تلاش گسترده و مسئولانه این رسانه در انعکاس مجاهدت‌ها و فداکاری‌های مردان حاضر در میدان جهاد و خدمت است؛ مردانی که در مسیر صیانت از امنیت، آرامش و اقتدار ایران اسلامی مجاهدانه تلاش می‌کنند و صداوسیمای خوزستان با حضور و پوشش شایسته خود، روایتگر گوشه‌هایی از این ایثار و جان‌فشانی بوده است. همچنین انعکاس حضور پرشور و حماسی مردم غیور و ولایتمدار خوزستان در خیابان‌ها، جلوه‌ای ارزشمند از رسالت رسانه در ثبت همبستگی، بصیرت و وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

ضمن تبریک این موفقیت بزرگ، از تلاش‌های خانواده بزرگ صداوسیمای مرکز خوزستان قدردانی نموده و توفیق روزافزون این مجموعه را در مسیر خدمت به مردم و انعکاس شایسته حماسه‌های ملت ایران از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

سردار خادم سیدالشهدا

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا و ارشد نظامی جنوب‌غرب کشور

سید اسماعیل طباطبایی

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه