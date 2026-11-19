به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که از روز شنبه تا دوشنبه هفته پیش رو (سی‌ام آبان تا دوم آذرماه) به دلیل سکون جوی، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی و صنعتی استان به ویژه کلانشهر اصفهان، خمینی‌شهر، برخوار (دولت‌آباد)، لنجان، کاشان، کویرآباد، مبارکه، شاهین‌شهر و میمه و نجف‌آباد پیش‌بینی می‌شود.

براساس اعلام هواشناسی اصفهان در شرایط مهار نشدن منابع انتشار آلاینده (ثابت و متحرک) احتمال افزایش شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی در حد ناسالم برای همه گروه‌ها وجود دارد.

وی همچنین بر لزوم استفاده از حمل و نقل عمومی و کاهش استفاده از خودرو‌های شخصی، مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی، کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده، خودداری از سوزاندن زباله، شاخ و برگ و بقایای کشاورزی، کاهش تردد غیرضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای گروه‌های حساس و کنترل و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی به همت دستگاه‌های مربوطه به منظور دریافت تصمیمات مناسب برای حفظ سلامت شهروندان تاکید کرده است.

هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفر‌ها و انجام کار‌های روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدار‌ها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.