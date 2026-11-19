به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان اعلام کرد، به اطلاع شهروندان محترم مصرف کننده نفت سفید (فاقد گاز شهری) شهرستان‌های زاهدان، میرجاوه، زابل، زهک، هیرمند، هامون، نیمروز، خاش، تفتان، سراوان، سیب و سوران، مهرستان و گلشن اعم از شهری، روستایی و عشایری می‌رساند؛ سهمیه نفت سفید اعلام شده تا پایان آذر ماه تمدید اعتبار شد.