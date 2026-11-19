شرط سنی پرداخت تسهیلات اشتغال برای خانواده‌های ایثارگران حذف شد و بر اساس قانون جدید، افراد ۵۵ تا ۶۰ سال نیز می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: پیش از این؛ تسهیلات اشتغال خُرد خواهران و برادران شهدا و فرزندان بالای ۱۵ درصد، دویست میلیون تومان و برای افراد زیر ۵۵ سال بود؛ اما براساس قانون جدید؛ افراد ۵۵ تا شصت سال هم می‌توانند، این تسهیلات را دریافت کنند.

خبر دیگر این که؛ استاندار ایلام هم در نشست مشاوران امور ایثارگران دستگاه‌های اجرایی؛ دیدار با خانواده‌های شهدا را تکلیف اخلاقی برای مدیران دانست و گفت: سال گذشته در قالب طرح «سپاس»، مدیران دستگاه‌های اجرایی، هفتصد دیدار با خانواده‌های شهدا داشته‌اند.

کرمی این را هم گفت که دیدار با پدران و مادران شهدا علاوه بر برکت معنوی برای ما مدیران، نقش مؤثری در تسکین درد و غم مادران رنج کشیده شهدا دارد.