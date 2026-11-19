دادستان مرکز استان خوزستان در دیداری صمیمی و چهره‌به‌چهره با ۳۰ شهروند، درخواست‌های آنان را بررسی و دستورات لازم را صادر کرد.

بررسی و رسیدگی به درخواست ۳۰ شهروند در دیدار مردمی دادستان مرکز خوزستان

بررسی و رسیدگی به درخواست ۳۰ شهروند در دیدار مردمی دادستان مرکز خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در ادامه برنامه‌های مستمر ملاقات مردمی، امیر خلفیان به همراه نوروزی، معاون اجرای احکام دادستان و حجت‌الاسلام صیاد، قاضی ناظر بر زندان‌ها، پای صحبت شهروندان نشستند.

در این دیدار صمیمی که در فضایی نزدیک و به منظور تسهیل دسترسی شهروندان به مسئولان قضایی برگزار شد، ۳۰ نفر از مراجعان مسائل، مشکلات و درخواست‌های حقوقی و قضایی خود را بی‌واسطه مطرح کردند.

دادستان مرکز استان خوزستان پس از استماع دقیق درخواست‌ها و بررسی پرونده‌ها، در چارچوب قوانین و مقررات، دستورات لازم را جهت رسیدگی فوری به مطالبات مراجعان و رفع موانع موجود صادر نمود.

این دیدار‌ها با هدف تسریع در روند پیگیری پرونده‌ها، تقویت اعتماد عمومی و تکریم ارباب‌رجوع به صورت مستمر و هفته‌ای در دادسرای مرکز استان برگزار می‌شود.