به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، رزمایش «جان‌فدایان» با هدف اجرای برنامه‌های از پیش تعیین‌شده در محدوده ابتدای جاده چالوس برگزار خواهد شد.

با توجه به ماهیت تمرین‌های پیش‌بینی‌شده در این رزمایش، احتمال شنیده شدن صداهای مهیب و انفجار در محدوده برگزاری وجود دارد؛ از این رو به شهروندان و ساکنان مناطق اطراف اطلاع‌رسانی شده است تا با آگاهی از زمان و محل اجرای رزمایش، دچار نگرانی و تشویش نشوند.

برگزاری چنین تمرین‌هایی ممکن است در مقاطعی با صداهای غیرمعمول همراه باشد، اما شنیده شدن این صداها در محدوده یادشده، به‌تنهایی نشانه وقوع حادثه یا وضعیت اضطراری نیست.

از شهروندان درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، به اطلاعیه‌های رسمی و توصیه‌های عوامل برگزارکننده توجه کنند و در صورت اعلام محدودیت‌های احتمالی، همکاری لازم را با عوامل اجرایی و انتظامی داشته باشند.

اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره زمان و محدوده برگزاری رزمایش نیز با هدف افزایش آگاهی عمومی، پیشگیری از انتشار شایعات و حفظ آرامش شهروندان انجام شده است.