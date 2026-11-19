به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: از امروز تا روز شنبه شاهد افزایش دمای هوا خواهیم بود.

سعید اسماعیلی افزود: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۲۱ درجه، فردا ۲۲ درجه و روز شنبه ۲۵ درجه سانتیگراد است.

وی گفت: امروز آسمان نیمه ابری تا ابری در بعدازظهر و شب همراه با وزش باد نسبتا شدید و در مناطق مستعد گرد و خاک و در ارتفاعات بارش پراکنده خواهد بود.

کارشناس هواشناسی افزود: فردا نیز با افزایش سرعت وزش باد، شاهد وزش باد شدید در ارتفاعات خواهیم بود.