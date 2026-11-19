نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی به مناسبت هفته بسیج در دیدار استاندار، فرماندهان نظامی و انتظامی و بسیجیان گفت: تفکر بسیجی محدود به یک فرد یا خانواده نیست و هدف بسیجیان خدمت به مردم و رضای خداوند است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، در آستانه هفته بسیج، استاندار، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از بسیجیان استان با نماینده ولی فقیه دیدار کردند.

آیت‌الله عبادی در این دیدار با گرامی‌داشت رحلت آیت‌الله خراسانی، با اشاره به نقش و جایگاه بسیج و خدمات آن به مردم مناطق محروم گفت: تفکر بسیجی محدود به یک فرد یا خانواده نیست و هدف بسیجیان خدمت به مردم و رضای خداوند است.

وی پیروی از دین و سربازی اسلام و حضرت مهدی (عج) را از ویژگی‌های بسیج دانست و افزود: بسیجیان همواره اهل عمل و خدمت‌اند و برای رسیدن به تمدن اسلامی تلاش می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان با تأکید بر اینکه برای خدمات بسیج در حوادث و جنگ نمی‌توان نرخ تعیین کرد، گفت: بسیج حرکتی فکری است که به دستور امام خمینی (ره) پایه‌گذاری شد.

سردار بهروز، فرمانده سپاه انصارالرضای استان نیز با اشاره به گذشت ۴۷ سال از تأسیس بسیج گفت: این نهاد هر روز قوی‌تر می‌شود و در هفته بسیج، ۲۴۰۰ برنامه فرهنگی، عمرانی، اقتصادی و خدماتی به نیت ۲۴۰۰ شهید استان برگزار می‌شود.