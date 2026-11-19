رقابتی برای همدلی، مهارت و آمادگی ؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، معاون فرهنگی سپاه انصارالحسین استان و مسئول برگزاری مسابقات گفت: در این مرحله از مسابقه میدان یار ۱۲۰ شرکت کننده زن و مرد در رشته‌های نظامی، امداد و نجات و فرهنگی با هم رقابت کردند.

رسول کرمی افزود: از ابتدای برگزاری این مسابقات ۵ هزار نفر در ۴۵ نقطه استان در مراحل منطقه‌ای و شهرستانی با هم رقابت کردند و گروه‌های برتر به مرحله استانی رسیدند.

۳ گروه برتر مرحله استانی این مسابقات به مرحله کشوری راه می‌یابند.