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مرحله استانی مسابقات «میدان یار»، در بخش خواهران و برادران دیشب با حضور شرکت کنندگانی از سراسر استان در میدان امام خمینی همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، معاون فرهنگی سپاه انصارالحسین استان و مسئول برگزاری مسابقات گفت: در این مرحله از مسابقه میدان یار ۱۲۰ شرکت کننده زن و مرد در رشتههای نظامی، امداد و نجات و فرهنگی با هم رقابت کردند.
رسول کرمی افزود: از ابتدای برگزاری این مسابقات ۵ هزار نفر در ۴۵ نقطه استان در مراحل منطقهای و شهرستانی با هم رقابت کردند و گروههای برتر به مرحله استانی رسیدند.
۳ گروه برتر مرحله استانی این مسابقات به مرحله کشوری راه مییابند.