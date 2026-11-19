مشکلات داخلی، بانکی و تعهدات بر زمین مانده سایپا دیزل در بازدید رئیس کل دادگستری استان تهران بررسی شد و بر رفع موانع تولید و تقویت اشتغال تأکید شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، رئیس کل دادگستری استان تهران از سایپا دیزل بازدید کرد و گفت: ما امروز اینجا هستیم تا از ظرفیت‌های قانونی و قضایی و در صورت نیاز در قالب دستورات قضایی و الزام قانونی برای مجموعه‌هایی که ممکن است همکاری لازم را نداشته باشند، استفاده کنیم و مشکلات را برطرف کنیم.

ناصر عتباتی، با اشاره به مسائل مطرح‌شده درباره این شرکت افزود: بخشی از مشکلات در داخل ساختار و تشکیلات مطرح شده است؛ همچنین مشکلاتی با مجموعه سیستم بانکی وجود دارد و برخی مسائل از سوی شهروندان درباره تعهدات ایجاد شده و اموری که بعضاً بر زمین مانده، منتقل شده است.

عتباتی با تأکید بر اینکه اشتغال، کارآفرینی و رونق تولید باید توسعه یابد، گفت: با تقویت اشتغال و رونق کار، بار دادگستری کاهش می‌یابد؛ بخشی از آسیب‌های اجتماعی، بزهکاری‌ها و اختلافات خانوادگی ریشه در مسائل اقتصادی و معیشتی دارد و تلاش شما به دادگستری و قوه قضاییه کمک می‌کند. یکی از مهم‌ترین نمود‌های پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری از تخلفات و تشکیل پرونده قضایی است.

عتباتی در ادامه با اشاره به اهمیت استاندارد‌های جهانی در حوزه قطعه‌سازی گفت: استاندارد‌های ایمنی و کیفیت در خودروسازی یک نیاز جدی است و باید با استفاده از کارشناسان و مطالعات دقیق بررسی شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران درباره برخی موانع اجرایی نیز اظهار کرد: بعضاً مشکلاتی در حوزه گمرک و دستگاه‌های نظارتی وجود دارد، اما همه مدیران دولتی، اجرایی، بانکی و اقتصادی در شرایط تحریم و محاصره ناجوانمردانه مجاهدانه تلاش می‌کنند و دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور در کنار شما عزیزان است.

عتباتی گفت: انتظار داریم مجموعه بانک مرکزی، سازمان محیط زیست و همه مجموعه‌هایی که حضور دارند، نگاهشان حمایت از اشتغال، تولید و واحد‌های کارآفرین باشد. در حوزه اشتغال و کارآفرینی باید قوانین، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها به نفع تولید و اشتغال تفسیر شود. چنانچه تاکنون نیز دستگاه‌های نظارتی نیز رویکردی حمایتی و دست‌گیرانه داشته‌اند.