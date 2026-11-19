به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد علی نژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در اولین برنامه از سفرکاری خود به شمال استان از نیروگاه ماکو بازدید نمود.

علی نژاد در جریان این بازدید که نوری سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان،تعدادی از معاونین قضایی و حجت‌الاسلام عباس نژاد رئیس دادگستری شوط نیز حضور داشت با توضیحات مدیر مجموعه در جریان مشکلات این مجموعه قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان در جریان این بازدید گفت: این نیروگاه با سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه گذار داخلی و یک شرکت چینی از سال ۹۷ با ظرفیت ۸۴ مگا بایتی کار خود را آغاز کرده و نه تنها قادر به تأمین نیاز هشتاد مگاواتی برق ۵ شهرستان است بلکه مازاد تولید آن کمک به شبکه سراسری است ولی به دلیل مطالبات خود از مدیریت شبکه شرکت توانیر در تامین سوخت و مواد اولیه با مشکل مواجه است.

علی نژاد با تاکید به نیاز کشور به تولید برق مورد نیاز برای رفع ناترازی های انرژی تاکید کرد : وزارت نیرو و شرکت توانیر باید برای رفع مشکل و پرداخت مطالبات این شرکت اقدام لازم را بنمایند تا هرچه سریعتر این نیروگاه تولید خود را از سر گیرد.

وی تاکید کرد: عدم اقدام یا هرگونه ترک فعل پذیرفته نیست و اقدام قضایی را به همراه دارد.