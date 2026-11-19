به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست سازگاری با کم آبی استان گفت: خشکسالی‌ها و کاهش میزان بارندگی‌ها در سال‌های اخير و همچنین برداشت‌های غیرمجاز و بی رویه افراد سودجو از منابع آبی موجب شده است اغلب استان‌های کشور با چالش‌های بسیار جدی در حوزه آب‌های سطحی و منابع آب زیرزمینی روبرو باشد.

وی افزود: در سطح استان و به ویژه دشت‌های شرق استان نیز با وضعیت شکننده و ناپایداری در حوزه آب‌های سطحی و زیرزمینی روبرو هستیم.

معاون عمرانی استاندار گفت: حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد منابع آبی استان در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود و حجم قابل ملاحظه‌ای از آب مصرفی در این حوزه به دلیل فعالیت چاه‌های غیرمجاز و یا اضافه برداشت اتفاق می‌افتد.

نجفی به برنامه گسترده استان برای انسداد چاه‌های غیرمجاز و کنترل اضافه برداشت‌ از آب‌های زیرزمینی طی دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: کرمانشاه در زمینه انسداد چاه‌های غیرمجاز یکی از استان های برتر کشور محسوب می‌شود و در سال گذشته تعداد ۱۴۳۸ حلقه چاه غیرمجاز با تلاش‌ دستگاه‌های متولی مسدود شد‌‌‌ه و از ابتدای سال جاری نیز بیش از ۷۰۰ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده که این سطح از عملکرد بسیار قابل تقدیر است.

وی گفت: با اجرای این طرح عظیم و پایدار، از برداشت سالیانه ۲۸ میلیون متر مکعب آب زیرزمینی جلوگیری می‌شود که حجم آن به اندازه یک سد بزرگ است.