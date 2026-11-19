شمار شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت ثبت‌شده در سامانه سماب وزارت اقتصاد از ۷۳۱ شرکت نزدیک به دو هزار شرکت رسید؛ این افزایش پس از آن رخ داد که بررسی‌های سازمان بازرسی نشان داد شرکت‌ها تکلیف ثبت اطلاعات خود را به‌درستی انجام نداده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل پرونده برای متخلفان بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات خبر داد و گفت: تیم‌های بازرسی این سازمان در وزارت نفت، بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط مستقر می‌شوند تا تخلفات احتمالی در حوزه ارز و واردات را بررسی کنند.

جهانگیر افزود: یکی از محور‌های اصلی فعالیت هیئت ویژه ارزی و مبارزه با فساد، بررسی وضعیت ارز‌های حاصل از صادراتی است که مهلت بازگشت آنها به کشور به پایان رسیده، اما به کشور بازنگشته‌اند که در این خصوص جلسات متعددی با بخش‌های مختلف از جمله وزارت نفت، شرکت ملی نفت و بانک مرکزی برگزار شد تا دلایل عدم بازگشت ارز بررسی شود.

جهانگیر ادامه داد: برای افرادی که در این زمینه مرتکب قصور یا تقصیر شده‌اند، پرونده تشکیل شده است. این پرونده‌ها در دو سطح، یعنی سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای تهران، در حال پیگیری است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: گروه‌های بازرسی با حضور در وزارت نفت، بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط، مستندات لازم را بررسی و جمع‌آوری کرده و گزارش خود را به هیئت ارائه می‌کنند تا در صورت احراز تخلف یا قصور، مطابق قانون با متخلفان برخورد شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه، درباره مأموریت این سازمان برای بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی و زیان‌ده نیز اظهار کرد: در پی دستور دوم شهریورماه رئیس قوه قضاییه، مأموریت ویژه‌ای به سازمان بازرسی محول شد تا وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت از نظر زیان‌ده بودن و میزان پرداختی‌ها به اعضای موظف و غیرموظف هیئت‌مدیره بررسی شود که برای این موضوع ۴۷ تیم تخصصی در سراسر کشور تشکیل شده و بررسی و رصد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در دستور کار قرار گرفته است.

جهانگیر با اشاره به وجود اختلاف آماری درباره تعداد شرکت‌های دولتی گفت: بررسی‌های اولیه نشان داد آمار‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های مختلف درباره تعداد این شرکت‌ها اختلاف قابل‌توجهی دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: شناسایی و ثبت دقیق شرکت‌های دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها زمینه نظارت مؤثرتر را فراهم می‌کند؛ چراکه نبود شفافیت در این حوزه می‌تواند بستر بروز فساد را ایجاد کند. برخی افراد ممکن است برای دور زدن قانون، عبور از سقف حقوق و مزایا یا خودداری از پرداخت‌های قانونی، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت را تحت عناوین دیگری معرفی کنند.

جهانگیر با اشاره به برخی موارد شناسایی‌شده در جریان بازرسی‌ها گفت: در مواردی مشاهده شده شرکتی که خود را زیان‌ده معرفی کرده، در واقع سودده بوده است، اما برای فراهم شدن شرایط واگذاری، وضعیت خود را زیان‌ده اعلام کرده است.