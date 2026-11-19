در اختتامیه بیست و هفتمین دوره جایزه ترویج علم، ۱۰ فرد و مجموعه فعال در حوزه‌های مختلف علمی، رسانه، محیط زیست، ادبیات کودک و نوآوری با اهدای تندیس و لوح سپاس تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دبیر انجمن ترویج علم ایران در مراسم اختتامیه بیست‌ و هفتمین دوره جایزه ترویج علم با اشاره به اهداف این جایزه گفت: جایزه ترویج علم با هدف قدردانی از افرادی اهدا می‌شود که در کنار فعالیت‌های پژوهشی و تخصصی، گسترش دانش و انتقال مفاهیم علمی به جامعه را به‌صورت مستمر دنبال کرده‌اند.

بهاره صفوی افزود: برگزیدگان امسال در ۱۰ حوزه معرفی شدند و فعالیت‌های آنها طیف گسترده‌ای از علوم پایه تا علوم اجتماعی را دربرمی‌گیرد.



به گفته وی، استمرار فعالیت در زمینه ترویج علم، از معیار‌های اصلی انتخاب برگزیدگان بوده است.

در بخش نهاد‌ها و انجمن‌های علمی، مدرسه معلمی الف ب و انجمن ژنتیک ایران؛ در بخش رسانه و ترویج علم، سید یحیی طباطبایی؛ در بخش محیط زیست، دکتر صیاد شیخی ئیلانلو و دکتر محمد مدادی و در بخش کنشگر علم و جامعه، پادکست فارسی رادیو مرز مورد تقدیر قرار گرفتند.

مجموعه بامداد کتابخانه‌ها در بخش ادبیات کودک و دکتر فائزه سنجابی و دکتر سروش صادق‌نژاد در بخش روش‌های خلاقانه و نوآورانه، تندیس و لوح سپاس جایزه ترویج علم را دریافت کردند.



مراسم اختتامیه پانزدهمین دهه ترویج علم و اعطای بیست‌ و هفتمین دوره «جایزه ترویج علم ایران» امروز پنج‌شنبه، ۲۸ آبان‌ماه در تالار ایوان شمس در حال برگزاری است .



ترویج علم در «انجمن‌ها و نهادهای علمی»، «روش‌های خلاقانه و نوآورانه»، ترویج علم در «رسانه‌ها»، «زبان فارسی و زبان اندیشه»، «تلاش پایدار» و همچنین «جایزه ویژه دانش‌آموزی» ازجمله محورهای این دوره بوده است .