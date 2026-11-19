وزیر امور خارجه کشورمان در تشریح جزئیات سفر به عمان، از گفت‌و‌گو با مقام‌های این کشور درباره تحولات منطقه‌ای، تجاوز آمریکا، تلاش‌ها برای جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد جنگ و ایجاد چارچوب امنیتی منطقه‌ای مستقل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگویی با اشاره به سفر خود به عمان اظهار کرد: سفر بسیار خوبی به مسقط داشتم. در این سفر، دیداری ثمربخش با همتای عمانی خود و همچنین دیداری مهم با سلطان عمان برگزار کردم.

وی با اشاره به محور‌های گفت‌و‌گو‌های خود در این سفر افزود: علاوه بر گفت‌و‌گو‌های معمول درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای، از جمله تجاوز آمریکا و تلاش‌ها برای جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد جنگ را مورد بحث و بررسی قرار دادیم.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: دیدگاه‌های ما درباره این مسائل، هم‌راستایی نزدیکی با دیدگاه‌های دوستان عمانی‌مان دارد.

عراقچی همچنین با اشاره به نقش دیپلماتیک عمان گفت: درباره نقش دیپلماتیک عمان نیز تبادل نظر کردیم. عمان نخستین کشوری بود که در این تلاش‌های دیپلماتیک مشارکت کرد و ما از این بابت قدردان این کشور هستیم.

وی ادامه داد: عمان همواره نقشی مثبت در دیپلماسی منطقه‌ای و حل‌وفصل منازعات ایفا کرده و همچنان به ایفای این نقش ادامه می‌دهد. معتقدیم این تلاش‌ها باید تداوم یابد.

وزیر امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود به گفت‌و‌گو‌ها درباره ایجاد چارچوب امنیتی منطقه‌ای جدید و مستقل اشاره کرد و اظهار داشت: همچنین گفت‌وگویی سازنده درباره ایجاد یک چارچوب امنیتی منطقه‌ای جدید و مستقل داشتیم. در سراسر منطقه، این دیدگاه بیش از پیش در حال تقویت است که امنیت باید از درون خود منطقه و بدون مداخله خارجی تأمین شود.

عراقچی در ادامه با اشاره به برگزاری نشست سه‌جانبه با وزیر امور خارجه ازبکستان گفت: همچنین نشست سه‌جانبه‌ای با وزیر امور خارجه ازبکستان برگزار کردیم. با توجه به اینکه ازبکستان در آسیای مرکزی و عمان در خلیج فارس قرار دارد و ایران حلقه اتصال میان این دو منطقه است، درباره موضوع ترانزیت و اتصال‌پذیری گفت‌و‌گو کردیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بحثی مفصل و محتوایی درباره این موضوعات داشتیم و توافق کردیم که رایزنی‌ها و پیگیری‌های خود را در این زمینه ادامه دهیم.